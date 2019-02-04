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Италия блокирует решение ЕС относительно Венесуэлы

04 февраля 2019 года Источник:КоммерсантЪ

Италия на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза заблокировала заявление ЕС о признании лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщил «РИА Новости» диписточник в Брюсселе.

«Согласно информации, которой я располагаю, Италия на неформальной встрече глав МИД стран — членов ЕС 31 января — 1 февраля в Бухаресте наложила вето на заявление от имени ЕС, которое должна была сделать глава европейской дипломатии Федерика Могерини и в котором говорилось, что ЕС признает Гуайдо, если не будут организованы новые президентские выборы», — сказал источник. По его словам, по итогам неформальной встречи Евросоюз анонсировал проведение с Уругваем первого министерского заседания международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео.

Некоторые наблюдатели, как сообщает агентство, отмечают, что ситуация с заявлением является подтверждением отсутствия у стран ЕС «единства в вопросах внешней политики».

Германия, Франция, Испания, Великобритания 26 января заявили о намерении признать господина Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Ранее действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро повторил озвученную позицию и отверг ультиматум стран Европы о проведении президентских выборов.

Напомним: председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его власть признали США и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят американские власти.

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