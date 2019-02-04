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Сегодня 04 февраля 2019 года, 11:31

Юрий Кармазин выдвинул свою кандидатуру в Президенты

Вечером 3 февраля с.г. заявление о регистрации кандидатом на должность Президента Украины подал бывший народный депутат Украины Юрий Кармазин. Об этом сообщает корреспондент «РБК-Украина».

По словам представителя потенциального кандидата, Кармазин является председателем Партии защитников Отечества.

«Он является главой политической партии и ее членом, однако идет на выборы как самовыдвиженец», — сообщила представитель потенциального кандидата.

Кроме него в ЦИК пришли около 20 членов политической силы.

«Заявление подается с залогом. Те, кто подают без залога, занимаются пиаром», — добавил представитель.