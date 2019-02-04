Вступило в силу соглашение о крупнейшей зоне свободной торговли

Соглашением, предусматривающим отмену пошлин и других торговых барьеров, создается крупнейшая в мире зона свободной торговли (ЗСТ).
По замыслу инициаторов, зона свободной торговли призвана оживить экономический рост как в ЕС, так и в Японии, сообщает Deutsche Welle.
«Европа и Япония дают сигнал миру о будущей открытой и справедливой торговле. Наши соглашения показывают, что торговля — это нечто большее, чем квоты и пошлины, или миллионы или миллиарды. Здесь речь идет о ценностях, принципах и справедливости», - заявил председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер.
Такими принципами, по мнению Юнкера, являются «безопасность, климат и защита потребителей».
Ожидается, что благодаря ЗСТ европейские компании смогут ежегодно сэкономить около 1 млрд евро только в результате отмены ввозных пошлин.
От отмены пошлин выиграют, в частности, европейские производители продуктов питания. В то же время японские компании заинтересованы в гарантированном соглашением снижении европейских таможенных ставок для промышленной продукции, прежде всего автомобилей.
Совместно на ЕС и Японию приходится около трети мирового ВВП.
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