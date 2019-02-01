Сегодня 01 февраля 2019 года, 18:52

ВС: долг по договору займа может быть взыскан в иностранной валюте

Как заключение, так и исполнение договорных обязательств в иностранной валюте, в частности займа, не противоречит действующему законодательству. На это указывает Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 16 января 2019 года.

Так Большая палата ВС сочла необходимым отступить от правового вывода Верховного Суда Украины (ВСУ), сделанного в 2014 году, согласно которому независимо от того, в какой валюте был получен заем и исчислен долг, валютой платежа, то есть средством погашения денежного обязательства и фактического его исполнения, является национальная валюта Украины.

«Суд имеет право принять решение о взыскании денежной суммы в иностранной валюте, при этом с учетом положений части 1 статьи 1046 ГК Украины, а также части 1 статьи 1049 ГК Украины надлежащим исполнением обязательства со стороны заемщика является возврат средств в сроки, в размере и именно в той валюте, которая определена договором займа, а не во всех случаях и безусловно в национальной валюте Украины», — констатировал ВС.

Более того, в случае просрочки платежа 3% годовых, также подлежат начислению в той валюте, в которой был выдан заем.

Более подробно об аргументации Верховного Суда читайте в следующем номере ЮП в статье «Изменение валютного курса».