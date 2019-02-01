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Залог успешного допроса — качественная подготовка к нему, убежден Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика», лектор LHS

01 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Продолжает свою работу модуль «Показания свидетелей как источник доказательств» блока «Стратегия и тактика судебного процесса. Доказывание. Противодействие процессуальным диверсиям» Школы судебной практики Legal High School. Партнер ЮФ «Антика», адвокат, к.ю.н. Максим Корчагин поделился нюансами допроса свидетеля в гражданском процессе и тактики работы со свидетелями оппонента.

«Допрос свидетеля — это наиболее уязвимый процессуальный инструмент с точки зрения доказывания, — начал свою лекцию Максим Корчагин. — Вы не можете контролировать ход самого допроса. Да, есть возможности влияния и определения направления допроса свидетеля, но в какой-то момент контроль переходит к адвокату оппонента». Он подчеркнул, что любое судебное заседание — это часть шахматной партии, часть стратегии. В общем магистральный путь защиты или нападения определен сразу. В пределах этого плана, что бы не произошло в судебном заседании (подача нового доказательства или неожиданных пояснений, или суд задает «неудобный» вопрос), в 90% случаях адвокат сохраняет спокойствие. Совсем другая ситуация с показаниями свидетелей, ведь свидетель может сказать что-то такое, о чем адвокат может пожалеть.

«Инструмент победы легко может превратиться в причину поражения», — предупредил лектор. Он убежден, что выработать универсальные правила для всех дел невозможно. Тем не менее есть определенные подходы, принципы, соблюдение которых позволит эту битву по крайней мере не проиграть. И первое «золотое правило» успешного исхода допроса свидетеля — «подготовка, подготовка и еще раз подготовка». Также г-н Корчагин рекомендует адвокатам определиться с целью допроса. Главная цель при работе со свидетелем оппонентов — дискредитация показаний.

При выборе свидетеля, по словам адвоката, необходимо ответить на такие вопросы: обладает ли конкретное лицо сведениями о необходимых вам обстоятельствах? Можете ли вы достичь цели путем допроса именно этого лица как свидетеля? Ссылаясь на статью 91 Гражданского процессуального кодекса Украины, он напомнил, что в заявлении о вызове свидетеля, подаваемом участником дела, указываются обстоятельства, которые он может подтвердить. «Неисполнение этого требования влечет за собой отказ в удовлетворении ходатайства. Однако есть и другая сторона медали: указывая такое обоснование, вы даете подсказку оппоненту о том, что будет говорить свидетель», — подчеркнул Максим Корчагин.

Говоря о подготовке адвоката к допросу, лектор выделил такие пункты: идеальное знание материалов дела (в том числе стенограмм судебных заседаний), поиск информации о свидетеле в интернете и социальных сетях, детальный анализ ходатайства о допросе свидетеля и план допроса. Сам г-н Корчагин план допроса готовит в форме таблицы: какой вопрос будет задан и какую информацию планируется получить в ответе.

Подводя итоги лекции, адвокат выделил базовые правила допроса: во-первых, следует быть готовым к тому, что допрос может быть быстрым; во-вторых, вы не можете управлять процессом допроса, но вы можете влиять на него ходатайствами о снятии вопросов оппонентов; в-третьих, не нужно задавать вопросов, на которые не знаешь ответа; в-четвертых, надо вовремя остановиться, получив нужный ответ.

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