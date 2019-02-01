Более 9000 дел, рассмотренных КГС ВС, — споры из договорных отношений

Согласно статистике, приведенной на собрании судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, состоявшемся 1 февраля 2019 года, большинство дел, которые были рассмотрены судом, — споры, возникающие из договорных правоотношений.
На этом акцентировал внимание председатель КГС ВС Борис Гулько, говоря о показателях работы суда и гражданской юстиции в целом в 2018 году.
Так, из всех рассмотренных производств примерно треть, а это более 9000, касались споров, связанных с договорными правоотношениями, из них 4088 дел — с договорами кредита, займа или банковского вклада.
Любопытно, что всего за защитой своих нарушенных прав в гражданские суды в 2018 году обратились 784 743 физических и 461 112 юридических лица.
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