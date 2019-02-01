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Член ВСП Николай Гусак назвал публикацию о его имуществе и личной жизни информатакой

01 февраля 2019 года Источник:UkraNews

Член Высшего совета правосудия Николай Гусак считает публикацию издания «Страна.uа» о его имуществе и личной жизни информационной атакой.

Об этом он сообщил в комментарии ИА «Украинские новости», передает портал «Судебная власть Украины».

Николай Гусак отметил, что часть информации в этой публикации не соответствует действительности и является лживой. В частности, он опроверг информацию о смерти своей матери. «Во-первых, у меня живая мама. Она живет в Киеве, ей 90 лет», — сказал он.

По его словам, в связи с этим нет необходимости оформлять земельные участки, о которых идет речь в публикации, а также другую недвижимость, находящуюся на этой земле, поскольку уже составлено завещание на внуков.

Также Николай Гусак пояснил, что за 2016 год не декларировал земельный участок на 39 соток, который оформлен на жену, поскольку не знал о том, что он был документально оформлен.

«Нам не было известно о том, что он оформлен. Когда начали искать, то выяснили, что документы были готовы. Это только этим объясняется. Не было необходимости скрывать это», — отметил он.

По его словам, 50 соток в деревне, где находится эта земля, продают всего за 3 тыс. долларов США.

Член ВСП также сообщил, что на 17 сотках земли, о которой идет речь в публикации СМИ, действительно находится дом (деревянный), но в полуразрушенном состоянии.

«Это не дом, а гора (мусора)... он разрушен. Я на него не претендую. Родственники собирались разобрать дом на дрова», — добавил член ВСП.

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