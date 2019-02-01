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Адвокаты осужденных журналистов Reuters подали жалобу в Верховный суд Мьянмы

01 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Защита двух незаконно осужденных журналистов агентства Reuters Ва Лонэ и Кьяу Соэ Оо подала апелляцию в Верховный суд Мьянмы с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Reuters.

В апелляции отмечается, что в решении суда низшей инстанции присутствуют ошибки.

«В нашей петиции содержится просьба к Верховному суду обеспечить правосудие двум репортерам, исправить ошибки нижестоящих судов и освободить наших журналистов», — говорится в сообщении.

Напомним: министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяу Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленно освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали Мьянму освободить осужденных журналистов Reuters.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с «геноцидными намерениями», а главнокомандующий и пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.

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