Сегодня 04 февраля 2019 года, 10:01

Запускается сервис поиска владельцев акций — НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ввела новый онлайн-сервис поиска владельцев пакетов акций украинских акционерных обществ.

Как сообщает пресс-служба регулятора, теперь участники рынка ценных бумаг, юридические структуры, государственные организации имеют беспрепятственный и быстрый доступ в режиме 24/7 к информации о владельцах пакетов акций (5% и более) акционерных обществ и получили возможность автоматически сформировать соответствующую справку от НКЦБФР.

«Мы стремимся уменьшить уровень бюрократизации процессов получения публичной информации, заменить архаичные бумажные этапы на современные, электронные формы взаимодействия. Наш новый сервис поиска — один из результатов реализации такого подхода. Надеемся, база акционеров станет еще более удобной для использования заинтересованными лицами», — сообщил директор департамента надзора за профессиональными участниками фондового рынка НКЦБФР Иракли Барамия.

Информация о владельцах пакетов акций является открытой и обнародуется комиссией путем размещения в общедоступной информационной базе данных о рынке ценных бумаг на своем сайте.