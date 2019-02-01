Сегодня 01 февраля 2019 года, 15:47

Судьи хозсудов привыкли к документарному процессу и не хотят допрашивать свидетелей, считает адвокат Андрей Чехонадский, лектор LHS

«Свидетель в хозяйственном и административном процессах. Судебная практика применения новации» — с такой темой в рамках Школы судебной практики Legal High School выступил руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский. Продолжает cвою работу модуль «Показания свидетелей как источник доказательств» блока «Стратегия и тактика судебного процесса».

Он напомнил, что до декабря 2017 года хозяйственный процесс не знал такого института, как показания свидетеля. Тем не менее международное право давно оперирует этим понятием, и украинские законодатели решили имплементировать данный институт и у нас. Законодатель, по словам г-на Чехонадского, учел документарную суть хозяйственного процесса и ограничил стороны в использовании такого источника доказательств, как показания свидетелей.

К заявлению о вызове свидетеля в хозяйственном процессе выдвигается ряд требований. Лектор акцентировал внимание, что вызывать свидетеля для допроса вправе суд по собственной инициативе или по ходатайству участника дела в случае, если обстоятельства, изложенные свидетелем в заявлении, противоречат другим доказательствам или вызывают в суда сомнение относительно их содержания, достоверности или полноты. То есть любое лицо не может быть допрошено как свидетель, это возможно только при наличии определенных обстоятельств. «Судьи хозяйственных судов не хотят допрашивать свидетелей, они привыкли к документарному процессу, для них этот институт — экзотика», — подчеркнул лектор.

Кодекс административного судопроизводства (КАС) Украины процедуру вызова свидетеля несколько упростил. В качестве свидетеля в административном деле судом может быть вызвано любое лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие выяснению в деле. Участник дела, заявляя ходатайство о вызове свидетеля, должен указать его имя, место жительства (нахождения), работы или службы и обстоятельства, относительно которых он может дать показания. Несмотря на то что КАС Украины не предусматривает такого требования, Андрей Чехонадский рекомендует использовать нотариально удостоверенное заявление. В отличие от хозяйственного в административном процессе за подачу заявления об обеспечении доказательств путем допроса свидетеля необходимо уплачивать судебный сбор.

В завершение лекции адвокат рассказал о практике Верховного Суда по вопросу применения такой новации, как показания свидетеля.