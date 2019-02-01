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Судья должен уметь отделять истинные и ошибочные показания свидетелей, правдивые и неправдивые факты, убеждена судья Александра Жуковская, лектор LHS

01 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В рамках блока «Стратегия и тактика судебного процесса. Доказывание. Противодействие процессуальным диверсиям» Школы судебной практики Legal High School проходит модуль «Показания свидетелей как источник доказательств». Судья Дубенского горрайонного суда Ровенской области Александра Жуковская выступила с лекцией на тему «Данные и факты, которые можно получить только от лица. Ответственность свидетелей».

Лектор начала с определения терминологии, остановилась на категориях лиц, которые не могут быть допрошены как свидетели, и рассказала о допустимости доказательств.

Ходатайствовать о допросе свидетеля целесообразно для установления фактов, которые нельзя документально закрепить (содержание, совместное проживание), выяснения обстоятельств, которые в свое время были документально закреплены, но документы утеряны, а также для исследования вероятности других источников доказывания.

Затем Александра Жуковская проанализировала этапы процесса допроса свидетелей. Первый — это привлечение. Гипотетически свидетеля можно привлечь и по инициативе суда, но на практике такой подход встречается очень редко (для вызова свидетеля суду должны быть известны имя, фамилия лица, где он проживает). Другой вариант — по заявлению участника процесса. Г-жа Жуковская выделила два вида заявлений: 1) заявление о вызове свидетеля, которое подается до или во время подготовительного заседания (в заявлении необходимо указать анкетные данные, где живет или работает свидетель, и указать обстоятельства, которые он может подтвердить) либо до начала первого судебного заседания в упрощенном производстве; 2) заявление об обеспечении доказательств путем допроса свидетеля (следует обосновать, что нельзя допросить свидетеля по общему порядку и почему доказательство может быть утеряно в будущем). Говоря о втором виде, судья подчеркнула, что такие заявления удовлетворяются судом очень редко (за подачу второго заявления, в отличие от первого, необходимо уплачивать судебный сбор, а определение об удовлетворении заявления может быть обжаловано в апелляционном порядке). «Важно допрашивать свидетелей непосредственно в процессе, тогда суд воспринимает показания и с точки зрения содержания, и с точки зрения эмоционального наполнения, подчеркнула Александра Жуковская. Второй и третий этапы — подготовка к допросу и сам допрос.

Такой церемониальный момент, как присяга, по словам судьи, сильно влияет на свидетеля. Принимая присягу, свидетель обязуется давать правдивые показания, в противном случае ему грозят юридические последствия. Лектор порекомендовала готовить своих свидетелей и разъяснять им различные нюансы. В ее практике бывали случаи, когда свидетель соглашался давать показания, но отказался принимать присягу. «Можно ли отказаться от присяги по религиозным соображениям?» — поинтересовался один из слушателей LHS. Судья ответила, что нет, можно отказаться давать показания в отношении себя, членов семьи и близких родственников. Если свидетель пришел в зал заседания, он должен принять присягу. «Суд интересуют факты, фактические обстоятельства, а в показаниях свидетелей очень много оценочных суждений, каких-то выводов, сделанных на основе собственного опыта. Судья должен уметь отделять истинные и ошибочные показания, правдивые и неправдивые факты», — резюмировала Александра Жуковская.

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