Сегодня 01 февраля 2019 года, 14:17

Битва эрудитов в Legal High School

В конце минувшего года Legal High School запустила новый формат интеллектуальной командной игры — LHS Opening Quiz. Первый блин не оказался комом, и 31 января состоялся очередной раунд большого интеллектуального противостояния, который открывает новую серию игр. Отныне каждый последний четверг месяца в календаре многих украинских юристов будет обозначен значком LHS Quiz.

Интеллектуалы и эрудиты юридического сообщества собрались в последний день января, чтобы испытать себя в первой игре серии LHS Quiz-2019. За победу сражались восемь команд: команда юридической фирмы EQUITY, «Знатоки госсектора» (сборная команда представителей государственного сектора), «Судьи-знатоки» (сборная команда судей), «Адвокаты юриста» (команда юридической компании «Алексей Боярчуков и партнеры), «Юрисконсульты-знатоки» (сборная юрисконсультов), команда юридической фирмы TOTUM, «Ловцы слов» (команда «Юридической практики») и «Графини де Пиар» (сборная команда пиар-специалистов юридического рынка).

Разнообразие остроумных вопросов, изрядная доля юмора и музыки сделали игру незабываемой. Условия LHS Quiz позволяют каждому игроку показать сильные стороны своей эрудиции, а команде — дать максимум правильных ответов. В процессе игры участники настраивались на одну волну, чтобы максимально продуктивно сыграть «блиц». Азарт захватил игроков настолько, что когда ведущий объявил об окончании состязания, у всех участников вырвался вздох сожаления.

Девять раундов игры определили победителей: первое место заняла команда журналистов «Юридической практики» «Ловцы слов», на втором месте — «Знатоки госсектора», а замыкает тройку лучших интеллектуалов юридического мира команда EQUITY.

В зависимости от завоеванного места каждая команда получила определенное зачетных баллов, по сумме которых в конце сезона будет определен абсолютный победитель LHS Quiz.

У команд есть месяц для того, чтобы подготовиться и в следующей игре улучшить свои показатели в рейтинге. Турнир открыт для всех желающих, и команда, которая присоединится к дружному сообществу знатоков, вполне может претендовать на первенство по результатам сезона.