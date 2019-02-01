Сегодня 01 февраля 2019 года, 17:21

Первым заместителем председателя ГСА стала Ольга Кравченко

Высший совет правосудия 31 января 2019 года рассмотрел вопрос о назначении на должность первого заместителя председателя Государственной судебной администрации Украины Ольги Кравченко, которая является вторым по результатам конкурса кандидатом.

По результатам специальной проверки материалов Кравченко Ольги Александровны, информация, которая препятствует занятию ею должности, предусматривающей ответственное или особо ответственное положение, или должности с повышенным коррупционным риском не обнаружена.

ВСП решил назначить г-жу Кравченко на должность первого заместителя председателя ГСА с даты начала фактического исполнения ею должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством.

Напомним, что по результатам конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А» в системе правосудия победителем конкурса на должность первого заместителя председателя ГСА определена Неля Привалова, вторым по результатам конкурса кандидатом на занятие этой должности стала Ольга Кравченко.

Однако решением ВСП от 24 мая 2018 года №1530/0/15-18 Неле Приваловой отказано в назначении на должность первого заместителя председателя ГСА.