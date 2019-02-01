Премьер рекомендовал «Нафтогазу» обеспечить все население счетчиками. Глава НАК отреагировал

Кабинет Министров Украины в рамках кампании по установлению четкого учета потребления газа рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить 100% домохозяйств Украины счетчиками топлива. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает сайт правительства.
«Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать, кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание (обеспечить счетчиками)? Поставщика газа, — сказал Владимир Гройсман. — Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет».
Контроль за выполнением этой рекомендации возложен на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. «В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть», — сказал глава правительства.
В то же время, как передает «Интерфакс-Украина», НАК «Нафтогаз Украины» во исполнение решения КМУ готов обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет при условии подписания с потребителем договора. Об этом сообщил председатель правления группы Андрей Коболев. «Нафтогаз» поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.
По словам председателя правления, соответствующий договор может подписать созданная в структуре группы газопоставляющая компания.
Как отметил г-н Коболев, оптимальным решением поиска источника средств для этих целей является ослабление дивидендной нагрузки на компанию. При этом он добавил, что эта программа должна быть предусмотрена в финансовом плане «Нафтогаза».
Сохранить:
Контакты:
Существует ли в Украине прецедентное право?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ представила программу ІІ Судебного форума!
31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: