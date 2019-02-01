Сегодня 01 февраля 2019 года, 15:47

Премьер рекомендовал «Нафтогазу» обеспечить все население счетчиками. Глава НАК отреагировал

Кабинет Министров Украины в рамках кампании по установлению четкого учета потребления газа рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить 100% домохозяйств Украины счетчиками топлива. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает сайт правительства.

«Все должны быть заинтересованы в том, чтобы считать, кто и сколько потребляет реально, а не списывать друг на друга. Нужен счетчик. У нас есть домохозяйства, в которых счетчика нет. Чье это задание (обеспечить счетчиками)? Поставщика газа, — сказал Владимир Гройсман. — Именно поэтому мы будем рекомендовать НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить граждан счетчиками. Тогда мы будем точно знать, кто сколько потребляет».

Контроль за выполнением этой рекомендации возложен на Министерство энергетики и угольной промышленности Украины. «В максимально сжатые сроки в каждом домохозяйстве должен стоять счетчик. Тогда все увидят, что учет есть», — сказал глава правительства.

В то же время, как передает «Интерфакс-Украина», НАК «Нафтогаз Украины» во исполнение решения КМУ готов обеспечить домохозяйства приборами учета газа за свой счет при условии подписания с потребителем договора. Об этом сообщил председатель правления группы Андрей Коболев. «Нафтогаз» поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик», — сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

По словам председателя правления, соответствующий договор может подписать созданная в структуре группы газопоставляющая компания.

Как отметил г-н Коболев, оптимальным решением поиска источника средств для этих целей является ослабление дивидендной нагрузки на компанию. При этом он добавил, что эта программа должна быть предусмотрена в финансовом плане «Нафтогаза».