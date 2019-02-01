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Корпорация Google решила не оспаривать наложенный властями РФ штраф

01 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Google выплатил наложенный российскими властями штраф в размере 500 000 рублей, пишет Pravo.ru. Речь идет об административном штрафе за неприсоединение к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов.

Google выплатил штраф, наложенный на компанию Роскомнадзором в связи с несоблюдением закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на запрещенные ресурсы. Размер штрафа составил 500 000 руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Вадима Ампелонского, пресс-секретаря Роскомнадзора.

«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счет», — сказал он.

В декабре 2018 года ведомство оштрафовало американскую корпорацию на 500 000 руб. за неисполнение российского законодательства. Согласно закону, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. В связи с этим они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Было установлено, что компания Google не подключилась к этой системе в России, что является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 13.40 КоАП. В соответствии с санкциями этой статьи юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 500 000 до 700 000 руб.

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