Минюст помог СБУ разоблачить псевдоволонтеров

На Львовщине при содействии Управления внутренней безопасности Министерства юстиции Украины сотрудники СБУ задержали псевдоволонтеров. Об этом сообщается на сайте Минюста.
«Сотрудники Управления Службы безопасности Украины во Львовской области совместно со следователями Национальной полиции, под процессуальным руководством областной прокуратуры и при содействии Управления внутренней безопасности Министерства юстиции и Главного территориального управления юстиции во Львовской области задержали группу мошенников-псевдоволонтеров, которые пытались присвоить конфискованные таможней товары под видом бесплатной помощи подразделениям, задействованных в операции Объединенных сил», — сказано в сообщении.
Задержали псевдоволонтеров вблизи государственной границы, когда те пытались получить конфискованный товар на сумму почти 300 тыс. гривен.
Устанавливается причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, в частности, в других регионах Украины.
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