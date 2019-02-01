Прокуратура США преследует членов «Коза Ностра» из-за займов «под грабительские проценты»

В Филадельфии, США, прокуратура выдвинула обвинения в организации противозаконной сделки по предоставлению займов под грабительские проценты и вымогательство члену преступной организации «Коза Ностра» и его сообщнику.
Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США, передает «УП».
По данным ведомства, подозреваемые подпольно предоставляли займы под значительные проценты, а позже применили к заемщику силу, чтобы заставить его осуществить выплаты по ним.
Деятельность американско-итальянских криминальных организаций является давним феноменом в США, несмотря на усилия правоохранительных органов.
Совершение преступлений членами криминальных группировок выделено законом США в отдельную категорию, а главари криминальных организаций могут понести наказание за преступления, совершенные исполнителями.
В 2011 году прокуратура США провела одну из крупнейших операций против мафиозных группировок в истории страны. В ходе операции были арестованы более 100 подозреваемых в разных городах страны.
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