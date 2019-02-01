Сегодня 01 февраля 2019 года, 12:47

Прощенная банком пеня по кредиту не является дополнительным благом должника

До внесения в Налоговый кодекс (НК) Украины в апреле 2015 года уточняющих дополнений как у фискальных органов, так и у судов не было единой позиции относительно того, какие же суммы входят в состав долга, аннулированного (прощенного) кредитором, а именно — включаются ли помимо основного долга начисленные проценты по кредиту и пеня за ненадлежащее исполнение условий кредитного договора. Вернее, налоговые органы придерживались мнения, что такие суммы подлежат налогообложению, а вот судебная практика в этом вопросе отличалась, что послужило основанием для соответствующих разъяснений наивысшего судебного органа. Свою правовую позицию Кассационный административный суд в составе Верховного Суда (ВС) изложил в постановлении от 28 декабря 2018 года по делу №826/17786/15.

Законодатель под дополнительным благом понимает только основную суму долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению, и не включает в эту сумму долга (кредита) проценты, начисленные за пользование кредитом, прощенные (аннулированные) кредитором», — подчеркнул ВС.

Также суд отметил, что изложенное подтверждается и изменениями, внесенными в дальнейшем, в частности, Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно кредитных обязательств» от 9 апреля 2015 года, вступившим в силу 7 мая 2015 года, согласно которым подпункт 165.1.55 пункта 165.1 статьи 165 НК Украины был дополнен абзацем, предусматривающим, что сумма процентов, комиссии и/или штрафных санкций (пени), прощенных (аннулированных) кредитором по его самостоятельному решению, не связанному с процедурой его банкротства, до окончания срока исковой давности не подлежит включению в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Более подробно с аргументацией Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Пенять и простить» в газете «Юридическая практика», №5 (1101) от 29 января 2019 года.