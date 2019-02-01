Сегодня 01 февраля 2019 года, 14:17

Парламент готов на следующей неделе проголосовать за изменения в Конституции относительно НАТО и ЕС

Законопроект о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины на членство в НАТО и Европейском Союзе может быть проголосован в парламенте во втором чтении 7 февраля с.г. Об этом говорится в повестке дня на следующую пленарную неделю Верховной Рады, сообщает «РБК-Украина».

Так, рассмотрение законопроекта №9037 должно начаться во время утреннего заседания в пленарный четверг.

«7 февраля: законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)», — говорится в повестке дня.

Отмечено, что докладывать по завершении процесса закрепления изменений в Конституции будет глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия, нардеп Руслан Князевич.

Как писало «РБК-Украина» ранее, 17 февраля 2019 года комитет по вопросам правовой политики и правосудия принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект окончательно как закон.

Напомним: по словам представителя Президента в Верховной Раде Ирины Луценко, внесению изменений в Конституцию Украины в части закрепления курса в НАТО и ЕС не будет сопротивления в парламенте. Она считает, что в Раде найдется более 300 голосов за изменения в Конституцию.

Добавим, что глава государства Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский Союз в 2024 году.