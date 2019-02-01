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США готовы снять санкции против венесуэльской нефтяной при выполнении одного условия

01 февраля 2019 года Источник:UBR

Минфин США готов отменить санкции против венесуэльской нефтяной госмонополии PDVSA, если страной полноправно начнет руководить лидер оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает ведомство. «Путь к ослаблению санкций в отношении PDVSA и ее дочерних структур лежит через передачу контроля над компанией временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству», — говорится в комментарии управления Минфина США по контролю за иностранными активами.

Рынок нефти отреагировал на заявление Минфина очень сдержанно. На утренних торгах бочка Brent с поставкой в марте торговалась на уровне 60,7 долларов США. Впрочем, значительного влияния на котировки не оказала и сама новость о введении американских ограничений. Во многом потому, что санкции не подразумевали мгновенной и полной блокировки поставок — свернуть работу с компанией покупатели нефти должны до 29 марта 2019 года. Также компании не смогут экспортировать в Венесуэлу легкую нефть, необходимую для разбавления ее тяжелой нефти.

Кроме того, несколько американских нефтеперерабатывающих компаний — американская «дочка» PDVSA Citgo Petroleum, компании Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughers и Weatherford International — сохранили право покупать у Венесуэлы нефть. Правда, они будут обязаны переводить деньги для венесуэльской госкомпании на заблокированные американские счета.

Кроме того, США уже заблокировали почти 7 млрд долларов США принадлежащих Венесуэле активов. Суммарные потери экспортных поступлений страны при этом оцениваются в сумму свыше 11 млрд долларов США. Все это привело к тому, что 29 января с.г. стоимость нефти на мировом рынке двух марок пошла вверх после резкого падения накануне.

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