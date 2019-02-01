Сегодня 01 февраля 2019 года, 14:17

США готовы снять санкции против венесуэльской нефтяной при выполнении одного условия

Минфин США готов отменить санкции против венесуэльской нефтяной госмонополии PDVSA, если страной полноправно начнет руководить лидер оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает ведомство. «Путь к ослаблению санкций в отношении PDVSA и ее дочерних структур лежит через передачу контроля над компанией временному президенту Хуану Гуайдо или другому демократически избранному правительству», — говорится в комментарии управления Минфина США по контролю за иностранными активами.

Рынок нефти отреагировал на заявление Минфина очень сдержанно. На утренних торгах бочка Brent с поставкой в марте торговалась на уровне 60,7 долларов США. Впрочем, значительного влияния на котировки не оказала и сама новость о введении американских ограничений. Во многом потому, что санкции не подразумевали мгновенной и полной блокировки поставок — свернуть работу с компанией покупатели нефти должны до 29 марта 2019 года. Также компании не смогут экспортировать в Венесуэлу легкую нефть, необходимую для разбавления ее тяжелой нефти.

Кроме того, несколько американских нефтеперерабатывающих компаний — американская «дочка» PDVSA Citgo Petroleum, компании Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughers и Weatherford International — сохранили право покупать у Венесуэлы нефть. Правда, они будут обязаны переводить деньги для венесуэльской госкомпании на заблокированные американские счета.

Кроме того, США уже заблокировали почти 7 млрд долларов США принадлежащих Венесуэле активов. Суммарные потери экспортных поступлений страны при этом оцениваются в сумму свыше 11 млрд долларов США. Все это привело к тому, что 29 января с.г. стоимость нефти на мировом рынке двух марок пошла вверх после резкого падения накануне.