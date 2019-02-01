Сегодня 01 февраля 2019 года, 12:47

Обнародована причина отстранения главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласания

Наблюдательный совет «UA: Суспільне» мог отстранить главу «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию за то, что телеканал должным образом не освещал крестный ход за поместную церковь, а также выступления Президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН и форуме в Харькове. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пост г-на Аласании в Facebook.

В частности, Зураб Аласания опубликовал часть проекта решения наблюдательного совета о его отстранении. В документе говорится, что при нем «UA: Перший» не осветил оперативно или не осветил вообще «такие важные события, как крестный ход за единую поместную церковь» в июле 2018 года, заседание Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко, а также экономический форум в Харькове, в котором тоже участвовал Президент.

Кроме того, г-ну Аласании вменяют, что в 2018 году компания внедряла «неверно понятый принцип отстранения от власти» до полной деполитизации новостей.

С фрагментом решения об отстранении можно ознакомиться по ссылке.