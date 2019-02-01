Сегодня 01 февраля 2019 года, 12:47

Практическое применение нововведений Закона об ООО и ОДО: первые выводы на семинаре «KPMG в Украине»

«Закон не идеален, но его принятие — это большой шаг вперед, если сравнивать с тем, чем регулировались в своей деятельности общества до его принятия. Судебная практика по положениям нового закона еще не сформирована, но уже есть первые результаты его применения и мы о них расскажем» — с таких слов Юрия Кацера, директора, руководителя отделения юридического консультирования «KPMG в Украине», началось обсуждение основных изменений Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (2275-VIII).

В ходе семинара внимание спикеров было обращено на основные нововведения в корпоративном законодательстве Украины и особенности их применения в повседневной работе. Какие требования содержат положения закона к уставным документам и как привести в соответствие уже существующие уставные документы (в июне с.г., когда соответствующие положения закона вступят в силу, потребуется внесение изменений в уставные документы,) рассказал Иван Демцьо, старший юрист отделения предоставления юридических услуг «KPMG в Украине».

Обязательными условиями составления устава общества теперь будет наличие положения о вступлении и выходе участника общества. Стоит напомнить, что ранее законодательством не регламентировались эти процедуры. Отдельное внимание следует уделить существенно новой процедуре порядка увеличения уставного капитала. Теперь процедура состоит из двух этапов: сначала нужно принять решение и только после этого можно вносить вклады. Только на основании фактических взносов утверждается размер уставного капитала.

По словам г-на Демцьо, новый закон существенно сократил перечень обязательных требований — наличие ревизионной комиссии, создание резервного фонда и соотношение чистых активов с уставным капиталом. Но внесена процедура принятия решений общим собранием, возможность проведения собраний в режиме видеоконференции, методом опроса и заочного голосования. С одной стороны, такие новшества способствуют гибкости принятия решений, а с другой — стороны могут создавать риски. «Потому если хотите имплементировать новые методы, то стоит установить процедуры, ограничивающие злоупотребления, например, предусмотреть, какими электронными средствами будут проводиться опросы», — объяснил спикер.

Что нового относительно внесения дополнительных взносов участниками, рассказал Александр Руденко, менеджер отделения предоставления юридических услуг «KPMG в Украине».

«Стоит отметить, что применена аналогия порядка внесения участниками акционерного общества. Срок внесения вкладов не может превышать один год. Определена также возможность составлять договоры о внесении таких вкладов, что полезно для установления четкой процедуры вложений не в денежном эквиваленте», — отметил эксперт. Процедура стала сложнее, чем была ранее, но она направлена на защиту прав миноритарных акционеров или участников, которые не принимали участия в общих собраниях.

О крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность, порядке их заключения и последствиях несоблюдения соответствующих процедур рассказал Богдан Шишковский, старший юрист отделения предоставления юридических услуг «KPMG в Украине». «Критерии такой сделки делятся на две группы: установленные законом и установленные участниками самостоятельно», — обратил внимание спикер. Говоря о порядке заключения сделки, эксперт отметил, что закон предоставил некую дискрецию для участников: можно или предусмотреть в уставе порядок заключения, или, если этот вопрос уставом не урегулирован, принять решение по результатам голосования на общем собрании участников.

Г-н Шишковский подчеркнул, что несоблюдение соответствующих процедур заключения сделки может закончиться ее обжалованием в судебном порядке заинтересованными лицами и признанием ее недействительной. Что касается последствий для должностных лиц, по вине которых допущено нарушение порядка совершения крупной сделки, то они несут солидарную ответственность за убытки, причиненные обществу. Поэтому эксперт советует предусмотреть все риски и убедиться в том, что такая сделка принесет пользу обществу, а не вред.