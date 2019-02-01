Сегодня 01 февраля 2019 года, 12:47

«Универсал Банк» оштрафован из-за отмывания клиентами 2,8 млрд грн

Национальный банк Украины применил в январе к «Универсал Банку» меру воздействия в виде штрафа в размере 14,4 млн грн после проведения проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

«Штраф в размере 14 млн 382 тыс. 472,28 грн (применен — ред.) за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн», — сообщили в НБУ.

Центробанк рассказал, что «основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май 2017 года».

«Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию, или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг), для дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)», — описали схему в НБУ.

При этом «Универсал Банк» продолжал обслуживать клиентов, в отношении которых принято решение о прекращении деловых отношений (этим клиентам был установлен неприемлемо высокий риск), что говорит о «формальном подходе банка к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга».

«В течение месяца после принятия банком таких решений клиентами банка проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн грн», — установили в НБУ.

Отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных средств, пособничеством в уклонении от уплаты налогов, незаконным выведением безналичных средств.

Кроме того, НБУ вынес «Универсал Банку» письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка — публичных деятелей. Также НБУ не понравилось, что банк не исполнил обязанность отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга. «Универсал Банк» принадлежит бизнесмену Сергею Тигипко, как и «ТАСкомбанк», который также наказывался НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга.

В феврале 2018 года Нацбанк оштрафовал «ТАСкомбанк» на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить руководителя банка Екатерину Мелеш, поскольку ее деловая репутация стала испорченной на ближайшие 10 лет, а также ответственного за финансовый мониторинг банка — члена правления Марину Сокову.

«ТАСкомбанк» выполнил требования регулятора — они покинули банк: госпожа Мелеш перешла на должность заместителя председателя совета директоров группы «ТАС», а Сокова — на должность заместителя финдиректора группы.

После этого Сергею Тигипко пришлось вернуться на пост председателя правления. А 31 августа Екатерина Мелеш и Марина Сокова подали в суд на НБУ.

Это вынудило НБУ в сентябре детально рассказать, что именно произошло в «ТАСкомбанке».

Нацбанк установил, что 23 юрлица с февраля по октябрь 2017 года со своих счетов в «ТАСкомбанке» сняли наличку в размере 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. «Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юридических лиц», — отмечали в Нацбанке.

При этом «ТАСкомбанк» установил этим клиентам «значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка»: они платили 0,4% при стандартной комиссии в 1-1,3%. НБУ называл еще пять странных совпадений.

«Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам — физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию в оккупированном Крыму, некоторые из них фигурировали в уголовных процессах, причем среди них есть одна известная певица) за вторсырье, получали шесть физических лиц!» — установил Нацбанк.

Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 000 тонн (!) вторсырья. Для их перевозки нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, но нет никаких данных, подтверждающих оплату таких перевозок.

«Стоит подчеркнуть, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров, описанные в разделе IV Типологического исследования Государственной службы финансового мониторинга Украины «Риски использования наличных» за 2017 год», — подчеркнули в Нацбанке.