НБУ пересмотрел требования к оформлению счетов клиентов

Пересмотрены требования к оформлению счетов клиентов. Об этом говорится в постановлении НБУ от 28 января №23 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка», которое вступает в силу с 31 января.
Нацбанк урегулировал порядок использования электронных подписей в электронных документах (в том числе на электронных расчетных документах).
Регулятор отменил нормы относительно предоставления в банк карточки с образцами подписей физическими лицами — предпринимателями, физлицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, физлицами-нерезидентами — инвесторами.
НБУ урегулировал обязательства банков отправлять сообщения органов государственной исполнительной службы или частных исполнителей об открытии/закрытии счетов физлиц, информация о которых внесена в Единый реестр должников; а также использование счета условного хранения (эскроу) при осуществлении операций по купле-продаже недвижимости.
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