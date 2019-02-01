Сегодня 01 февраля 2019 года, 11:12

НБУ пересмотрел требования к оформлению счетов клиентов

Пересмотрены требования к оформлению счетов клиентов. Об этом говорится в постановлении НБУ от 28 января №23 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка», которое вступает в силу с 31 января.

Нацбанк урегулировал порядок использования электронных подписей в электронных документах (в том числе на электронных расчетных документах).

Регулятор отменил нормы относительно предоставления в банк карточки с образцами подписей физическими лицами — предпринимателями, физлицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, физлицами-нерезидентами — инвесторами.

НБУ урегулировал обязательства банков отправлять сообщения органов государственной исполнительной службы или частных исполнителей об открытии/закрытии счетов физлиц, информация о которых внесена в Единый реестр должников; а также использование счета условного хранения (эскроу) при осуществлении операций по купле-продаже недвижимости.