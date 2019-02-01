В Киеве чиновника госпредприятия задержали на взятке в 650 тыс. гривен

Начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П.Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Отмечается, что чиновник требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тысяч гривен за ускорение экспертизы товара и получение положительных выводов.
Деньги начальник ГП получил в два этапа — 60 и 590 тысяч гривен. Во время передачи второго транша чиновника задержали в служебном кабинете.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
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