Сегодня 01 февраля 2019 года, 11:12

В Киеве чиновника госпредприятия задержали на взятке в 650 тыс. гривен

Начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П.Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что чиновник требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тысяч гривен за ускорение экспертизы товара и получение положительных выводов.

Деньги начальник ГП получил в два этапа — 60 и 590 тысяч гривен. Во время передачи второго транша чиновника задержали в служебном кабинете.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.