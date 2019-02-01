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Стало известно, какая страна является лидером по скорости рассмотрения экономических споров

01 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Аналитики Право.ru, используя систему для юристов Casebook, посчитали, что ежегодный объём регистрируемых исков в арбитражах России превысил 2 млн и с каждым годом их число увеличивается на 10%. Так, в 2017-м рост составил 13%, а по итогам 2018-го ожидается на уровне 16% (по информации Суддепа при ВС). Также судиться в России выгоднее и быстрее, чем в большинстве стран ЕС и Центральной Азии.

Арбитражное разбирательство в нашей стране длится до 337 дней, а заплатить за это придётся всего 15% от иска. Скорость и выгода очевидна, если сравнивать с показателями стран ЕС и Центральной Азии, где в среднем придётся заплатить 26,3% от иска, а суд будет длиться до 496 дней.

Самый долгий процесс ждёт тех, кто обращается в суды Германии – там на это уйдёт на 162 дня больше, чем в России, – 499, а заплатить придётся чуть меньше – 14,4% от суммы иска. Самый дорогой судебный процесс в Великобритании – 45,7% от иска, а средний показатель продолжительности разбирательства – 437 дней.

Полное исследование экономических споров будет презентовано 13 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи на панели «Конкурентоспособность национальной юрисдикции: новые векторы развития».

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