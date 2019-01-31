Сегодня 31 января 2019 года, 16:56

Андрей Чехонадский рассказал о доказательствах в подготовительном производстве

Подача всех доказательств в подготовительном заседании хозяйственного суда — это ограничение или расширение инструментария адвоката? На этот вопрос вместе со слушателями Legal High School искал ответ руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский.

По словам лектора, законодатель пошел по пути унификации судебных процедур, и теперь почти все процессуальные кодексы (кроме КУоАП) имеют стадию подготовительного производства.

Он напомнил слушателям, что доказательства подаются вместе с исковым заявлением, до рассмотрения дела по сути, причем ХПК Украины (статья 80) требует направления копий доказательств оппоненту по делу (ответчику) и другим участникам дела. Единственным исключением может быть ситуация, корда копии не предоставлены сторонам дела по не зависящим от истца причинам. В то же время ХПК не предусматривает, что копии доказательств должны подаваться с описью вложения, что оставляет сторонам дела пространство для злоупотреблений.

Андрей Чехонадский подчеркнул, что в его практике были случаи, когда доказательства не принимались судом на том основании, что они поданы не вовремя или их копии не предоставлены всем участникам дела. Тем не менее отмены судебного решения суда низшей инстанции кассационной инстанцией из-за того, что суд принял к рассмотрению доказательства, поданные в суде первой инстанции позже установленных сроков, не было.

Иллюстрируя свои тезисы примерами судебной практики, лектор указал, что Верховный Суд в 2019 году в своем решении подтвердил, что ненаправление копии доказательств оппоненту (в частности, экспертного заключения) считается нераскрытием доказательств стороне процесса и служит достаточным основанием для отмены решения в процессе кассации. Таким образом, Верховный суд подтвердил, что нераскрытые доказательства не могут быть допустимыми в судебном рассмотрении.

В этой связи очень важным становится вопрос: как доказать, что копии доказательств были оппоненту предоставлены? Верховный Суд проанализировал эту проблему и в своем решении отметил, что достаточным подтверждением предоставления копий доказательств оппоненту являются читаемые копии квитанций почтового отправления.

Еще один аспект подготовительного заседания касается своевременной уплаты судебного сбора. В случае несвоевременной уплаты или уплаты не в полном размере этот факт может стать основанием для суда оставить заявление без движения до устранения этого обстоятельства.

А что делать в случае, когда производство открыто в период действия старой редакции ХПК и было передано для слушания в новой редакции, а стороны дела предоставили доказательства позже установленных сроков или не открыли доказательства противной стороне (по крайней мере в материалах дела этому нет никаких подтверждений)? По словам Андрея Чехонадского, Верховный Суд придерживается следующей позиции: если иск подан в период действия предыдущей редакции ХПК, требования новой редакции при его рассмотрении не применяются при отсутствии определений суда, которыми бы устанавливались сроки предоставления доказательств.