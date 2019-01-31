Сегодня 31 января 2019 года, 15:24

Доказывание в административном судопроизводстве — тема лекции Светланы Шелест

Об особенностях доказывания в публично-правовых спорах рассказала слушателям Legal High School судья Шестого апелляционного административного суда Светлана Шелест. Она отметила, что административное судопроизводство является единственным видом судопроизводства Украины, цель которого закреплена непосредственно в Конституции, и эта цель — защита прав и свобод и интересов лица в сфере публичного права.

Лектор отметила, что цель административного судопроизводства достигается исключительно при условии, если суд оценивает каждый специфический и важный аргумент, а иначе суды не исполняют обязательства по пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Особенность административного судопроизводства прежде всего состоит в том, что в процессе лицу, которое нуждается в судебной защите, как правило, противостоит мощный административный аппарат. Поэтому стороны заранее находятся в неравных стартовых возможностях. Чтобы сбалансировать их состояние, административный суд должен играть активную роль в процессе, способствуя лицу в защите его прав и свобод и установлении объективной истины по делу.

Лектор подчеркнула, что выяснение всех обстоятельств по делу должно быть официальным. В этом плане речь идет о сочетании соревновательного и розыскного процесса.

Прогрессивной нормой нового КАС Украины лектор считает положение, согласно которому административный суд вправе истребовать только те доказательства, свидетельствующие в пользу истца, а ответчик не может ссылаться на доказательства, которые не положены в основу обжалуемого решения.

Лектор отметила, что институту доказательств отведена центральная роль в административном процессе, и на практическом примере иска об уплате налогового долга продемонстрировала, как суд квалифицирует принадлежность, достоверность, допустимость и достаточность каждого конкретного доказательства.

Полная и всесторонняя оценка доказательств по делу была проиллюстрирована Светланой Шелест судебным делом, в котором суд сослался на справку как на основание для отклонения иска. Спикер обратила внимание, что суд должен рассматривать как доказательства первоисточники (в этом конкретном случае — трудовую книжку), которые доказывают позицию истца, и при необходимости истребовать их у стороны дела. Также суд не может ссылаться как на доказательства на копии документов, не утвержденные в установленном порядке.

Обязанность доказывания в административном судопроизводстве возложена на сторону ответчика, более того, ответчик обязан предоставить имеющиеся у него доказательства в поддержку позиции истца. По мнению Светланы Шелест, правила и порядок подачи доказательств в новом КАС более структурированы, а срок их подачи — ограничен. Прогрессивными она считает изменения, касающиеся непредоставления доказательств субъектом властных полномочий без уважительных причин. И если доказательства будут предоставлены позже, суд вправе не учитывать их при рассмотрении дела.

Суд может назначить экспертизу, сторона по делу тоже вправе заказать экспертизу самостоятельно, при этом оба экспертных вывода имеют одинаковую силу. Если же суд отказывается принимать такой вывод эксперта в качестве доказательства, этот отказ должен быть обоснован.

В ходе лекции Светлана Шелест подтверждала свои тезисы примерами конкретных административных производств и отвечала на вопросы слушателей.