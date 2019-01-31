Сегодня 31 января 2019 года, 15:24

«Отказ в принятии иска — требование закона, а не изобретательность судей», — подчеркивает Оксана Эпель, судья, лектор LHS

О проблематике разрешения вопроса об открытии административного производства, а также о требованиях, которые предъявляются КАС Украины к оформлению искового заявления, слушателям LHS рассказала Оксана Эпель, судья Шестого апелляционного административного суда.

От формы и содержания искового заявления, поданного в суд, своевременного и правильного разрешения всех процессуальных вопросов судьей уже на стадии открытия производства напрямую зависит качественное и быстрое судебное разрешение спора, подчеркнула в начале своей лекции Оксана Эпель. «Институт отказа в открытии производства не является изобретательностью судей, а прямо предусмотрен требованиями закона. Право на обращение в суд не является абсолютным. Это согласуется и с практикой Европейского суда по правам человека», — подчеркнула Оксана Эпель. ЕСПЧ часто применяет институт признания жалобы неприемлемой, в его решениях закреплены правовые выводы о том, что право на обращение в суд не является абсолютным: «Оно может быть ограниченным, особенно в отношении условий приемлемости жалобы, поскольку по своей природе это право требует регулирования со стороны государства, которое пользуется определенными пределами самостоятельного оценивания» (решение от 18 октября 2005 года по делу «МШ «Голубь» против Украины»). Вместе с тем обязанность осуществления быстрого и качественного правосудия возлагается в первую очередь на соответствующие государственные судебные органы: «Неспособность суда эффективно противодействовать недобросовестно создаваемым участниками дела преградам для движения дела является нарушением части 1 статьи 6 настоящей Конвенции.» (решение ЕСПЧ от 8 ноября 2005 года по делу «Смирнова против Украины»). Третья позиция ЕСПЧ сводится к тому, что судам необходимо придерживаться пропорционального соотношения: «Государство вправе устанавливать определенные ограничения права лиц на доступ к суду, но такие ограничения должны преследовать легитимную цель» (решение по делу «Кромби против Франции» от 13 февраля 2001 года).

Статья 171 Кодекса административного производства Украины четко предусматривает алгоритм действий, которые должен совершить судья при решении вопроса об открытии производства в административном деле. Оксана Эпель остановилась на тех моментах, которые вызывают дискуссию в профессиональном правовом обществе. Так, например, трудности возникают при выяснении следующего вопроса: подано ли исковое заявление лицом, имеющим административную процессуальную дееспособность. Практика Верховного Суда дает основания утверждать, что не всегда любое физическое или юридическое лицо может обращаться в административный суд. Например, субъекты властных полномочий вправе обращаться в административный суд только в случаях, прямо предусмотренных законом, подчеркнула Оксана Эпель. Данная позиция была изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 15 марта 2018 года по делу №800/414/17: «Возможность обращения субъекта властных полномочий в суд административной юрисдикции должна быть связана с выполнением им властных управленческих функций в пределах полномочий и при условии, что право на такое обращение прямо предусмотрено законом».