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Сбор доказательств в гражданском процессе — тема лекции Виталия Собковича

31 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Надежные пути решения проблемы доступа к данным указал слушателям Legal High School управляющий партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Виталий Собкович. В начале лекции он привел в пример гражданское дело, требовавшее поиска доказательств, и представил алгоритм действий адвоката в случае потери или уничтожения документов по делу. Лектор отметил, что сбор доказательств адвокатом напоминает частное расследование, в котором главное — умение работать со свидетелями, хотя не надо забывать и о сборе документальных доказательств и фиксации показаний техническими средствами. При этом следует учитывать, что противоположная сторона по делу также может работать с вашими свидетелями и влиять на их показания в суде.

Лектор отметил, что в делах о разделе имущества при разводе важно установить точные даты, хронологию событий и источники происхождения средств, которые могут кардинально влиять на конечный вывод. При этом нужно собирать доказательства источников происхождения средств или имущества, проводить поиск потенциальных свидетелей и по возможности фиксировать их показания в протоколах опроса. Важным аспектом работы адвоката также является экспертное исследование подлинности доказательств, предоставленных противоположной стороной.

Во время сбора доказательств лектор советует в первую очередь определить их перечень и источники поиска. Нередки ситуации, когда у клиента нет необходимых документов и их приходится собирать адвокату — именно он должен истребовать различного рода справки и документы в интересах клиента. Лектор подчеркнул, что эти действия должны совершаться в интересах клиента, иначе велика вероятность отказа, мотивированного, скажем, защитой персональных данных или банковской тайны.

Если вам отказали в предоставлении документов, нужно собирать копии запросов и отказов, чтобы суд мог истребовать эти доказательства в процессе слушания. Кроме аспекта сбора доказательств лектор проанализировал и вопросы изучения доказательств оппонентов и законности процедуры их сбора.

В своей работе адвокат должен оказывать клиенту, особенно находящемуся в подавленном состоянии, психологическую поддержку, а также разъяснять клиенту алгоритм действий, правила поведения в судебном заседании. Один из ключевых аспектов в работе адвоката с клиентом состоит в том, чтобы убедить его в необходимости быть полностью откровенным, ведь, по словам Виталия Собковича, многие клиенты (сознательно или нет) пытаются ввести адвоката в заблуждение относительно обстоятельств дела. Особенно это касается дел о признании недействительности договоров ипотеки или кредитных договоров.

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