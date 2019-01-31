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В парламенте могут создать комитет, имеющий допуск к гостайне наивысшей степени секретности

31 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

9 января с.г. группа народных депутатов Украины во главе с председателем парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект «О парламентском контроле за соблюдением положений законов в деятельности специальных служб и правоохранительных органов государства» (регистрационный №9462). Проектом среди прочего предлагается создать в структуре законодательного органа страны новый комитет, который будет заниматься обеспечением функций парламента по контролю за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов в части соблюдения ими требований Конституции Украины. Отметим, что идея создания в Верховной Раде Украины нового структурного подразделения возникла не спонтанно: соответствующая необходимость была установлена в новом Законе Украины «О национальной безопасности Украины», принятом народными депутатами Украины 21 июня прошлого года и вступившем в силу 8 июля 2018 года. Правда, согласно этому закону (подпункту 3 пункта 5 его заключительных и переходных положений), разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о задачах и полномочиях нового парламентского комитета предписано Кабинету Министров Украины. Причем реализовать свое право законодательной инициативы в этом вопросе правительство должно было в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона Украины «О национальной безопасности Украины», то есть до 8 января 2019-го. Но в установленный законодательный дедлайн соответствующий правительственный проект в здание под куполом так и не поступил, очевидно, поэтому парламентарии решили взять инициативу в свои руки.

Главная особенность формирования и работы нового комитета предопределена спецификой сферы, в которой он должен реализовать функции парламентского контроля, — деятельностью спецслужб. Законопроектом №9462 предусматривается обязательная опция для членов такого парламентского подразделения и работников его секретариата — проведение проверки для предоставления доступа к государственной тайне. В положениях статьи 8 проекта закона оговаривается, что члены комитета и работники его секретариата в своей деятельности должны иметь допуск к государственной тайне наивысшей степени секретности. Подробности читайте в материале «Опережение права» в свежем номере «ЮП».

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