Сегодня 31 января 2019 года, 18:29

Евросуд присудил 10 млн в пользу депортированных из РФ граждан Грузии

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) присудила компенсацию в 10 млн в качестве компенсации морального вреда 1500 гражданам Грузии по первому делу Грузии против России о массовой депортации грузин из РФ в 2006 году. Теперь Москва должна выплатить эти деньги Тбилиси.

ЕСПЧ указал, что эта сумма должна быть распределена между отдельными жертвами: по 2 тыс. евро тем, кто стал жертвами только нарушения статьи 4 Протокола №4 (коллективная депортация) и по 10–15 тыс. евро тем, кто также стал жертвой нарушения статьи 5 §1 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство условия содержания под стражей) Европейской конвенции.

Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин заявил «Ъ», что в Минюсте считают «ключевыми моментами» в решении «снижение суммы более чем в 7 раз» от заявленной Грузией, «фиксацию судом по требованию российской стороны исчерпывающего перечня получателей компенсации»» и «снижение их числа в результате тщательного анализа с почти 5 тыс. первоначально заявленных до 1,5 тыс. лиц».

Минюст Грузии в 2015 году требовал компенсаций в размере 70,3 млн евро, но в итоге стороны не пришли к соглашению.