Сегодня 31 января 2019 года, 16:56

Председателю Каменка-Бугского райсуда нанесены телесные повреждения

30 января 2019 года в Высший совет правосудия поступило сообщение и.о. председателя Каменка-Бугского районного суда Львовской области Маркияна Самсина, в котором он сообщает, что 27 января 2019 к нему подошли несколько человек, один из которых неоднократно судим указанным судом. После этого, по словам судьи, мужчины напали на судью, причинив телесные повреждения.

На место происшествия приехали сотрудники полиции, однако правонарушители не были задержаны работниками полиции на месте. После этого судья был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказали помощь.

Маркиян Самсин отмечает, что 28 января 2019 года он обратился в дежурную часть Каменка-Бугского отдела полиции ГУ НП во Львовской области с письменным заявлением о совершении в отношении него уголовного преступления.

28 января 2019 года указанное уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

Как сообщают СМИ, судья является братом экс-председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины Игоря Самсина.