Экс-руководителя «Укркосмоса» обвиняют в перечислении средств компании на Кипре

30 января 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему руководителю ГП «Укркосмос» о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины). В этот же день внештатному советнику сообщено о новом подозрении в организации злоупотребления своим служебным положением (часть 3 статьи 27, часть 2 статьи 364, часть 5 статьи 191, часть 3 статьи 209 УК Украины).
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам — бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику — о подозрении сообщено в декабре 2018 года.
Следствие установило, что в течение 2011—2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8 245 000 долларов США, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП «ПО Южмаш» и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 292 400 000 долларов США.
Для этого бывший генеральный директор ГП «Укркосмос» по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины — канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp — документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате 8,24 млн долларов США из полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной в Республике Кипр, были использованы в его личных интересах, отмечается в сообщении.
«В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь» — одной из составляющих Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинетом Министров Украины продолжается обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 млрд грн», — резюмируют в НАБУ.
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