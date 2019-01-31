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КСУ рассматривает жалобу ООО «Метро Кэш энд Керри Украина» относительно поправок к Налоговому кодексу

30 января с.г. Первый сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ Украина» относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений абзацев 24, 25, 26 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений и устранения противоречий, возникших при принятии Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» от 23 марта 2017 года №1989-VIII (далее — Закон).

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Во время открытой части пленарного заседания заслушали судью-докладчика по делу Виктора Колесника относительно содержания конституционной жалобы, оснований открытия конституционного производства по делу, а также позиций органов государственной власти, научных учреждений и учебных заведений по вопросам, поднятым в конституционной жалобе.

Как отметил судья-докладчик, согласно нормам раздела I Закона, который вступил в силу с 15 апреля 2017 года, в подпункте 38.7 пункта 38 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины отмечается, что не начисляется и не уплачивается в период с 14 апреля 2014 года по 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции, плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) и земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, и за земельные участки (кроме земель сельскохозяйственного назначения), расположенные на территории населенных пунктов на линии соприкосновения и находящиеся в собственности или пользовании, в т.ч. на условиях аренды, физических или юридических лиц.

Начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы платы за землю в соответствии со статьями 269-289 настоящего Кодекса за земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и/или территории населенных пунктов на линии соприкосновения, и/или территории проведения антитеррористической операции, не подлежат возврату на текущий счет плательщика налога, не направляются на погашение денежного обязательства (налогового долга) по другим налогам, сборам, не возвращаются в наличной форме по чеку в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке. К указанным суммам излишне уплаченных денежных обязательств не применяются сроки давности, установленные статьей 102 настоящего Кодекса, за исключением сумм излишне уплаченных налоговых обязательств налогоплательщиков, прекращающих свою деятельность.

Абзацем вторым подпункта 38.7 пункта 38 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» от 21 декабря 2016 года №1797-VIII, который вступил в силу с 1 января 2017 года, то есть до внесения изменений Законом, было предусмотрено, что «начисленные и уплаченные за период проведения антитеррористической операции суммы платы за землю в соответствии со статьями 269-289 настоящего Кодекса считаются излишне уплаченными денежными обязательствами и подлежат возврату».

По мнению субъекта права на конституционную жалобу, применение положений абзацев 24–26 раздела I Закона привело к нарушению его права на занятие предпринимательской деятельностью и на защиту экономической конкуренции и к противоправному лишению его права собственности. Общество считает, что указанными положениями Закона введены «неравные условия и дискриминация налогоплательщиков», поэтому оспариваемые положения Закона не могут считаться соответствующими принципу верховенства права.

Первый сенат КСУ исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу.

Председательствовал на пленарном заседании Председатель Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук.