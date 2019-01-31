НАПК полностью проверит декларации 84 народных депутатов и 38 судей

На внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции принято решение о начале проведения полных проверок 160 деклараций чиновников, в том числе 84 народных депутатов Украины.
Декларации для проверки избраны Системой автоматизированного контроля по сумме набранных каждой декларацией баллов.
Также среди деклараций, проверки которых начаты, — декларации 38 судей, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц Государственной фискальной службы Украины, глав государственных администраций и городских советов.
«Национальное агентство проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения», — отмечается в сообщении на сайте НАПК.
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