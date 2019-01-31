Сегодня 31 января 2019 года, 15:24

Николаев: проиграв суд, ответчик расстрелял истцов

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двух человек. Об этом сообщает издание «НикВести», передает «УП».

По словам очевидцев, супруги вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете «скорой». Известно, что стреляли из охотничьего карабина «Сайга». Оружие осталось на месте преступления, отмечает издание. В свою очередь представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил «Украинской правде», что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, полицейские задержали. По данным правоохранителей, злоумышленник — местный житель. По словам г-на Тракало, сейчас проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского управления полиции. Предварительно инцидент квалифицировали по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Отдельные факты удалось установить изданию «Подробности». По информации сайта «Новости-N», супружеская пара из Одессы — Михаил Белов и его жена — приехали в Николаев для участия в судебном заседании о признании недействительными договоров дарения. Несколько лет назад Беловы одолжили жителю Николаева Герасиму Багирянцу деньги — около 70 тысяч долларов США. Должник деньги вовремя не вернул, и кредиторы подали в суд, который вынес решение о взыскании долга. Однако пока шли судебные разбирательства, г-н Багирянц успел оформить дарственную на принадлежавшие ему два дома на своих детей. Именно иск об отмене этих договоров дарения и должен был рассматривать Ленинский районный суд г.Николаева. Адвокатом одесситов был Олег Кирюхин, Багирянца — Аркадий Киркоян. Судья вынесла решение в пользу истца, Михаила Белова: договоры дарения признать недействительными. Это открывало дорогу к тому, чтобы обратить оба объекта недвижимости на погашение долга.

По окончании судебного заседания стороны вышли из зала. Супруги Беловы остановились на улице вместе со своим адвокатом, Олегом Кирюхиным, чтобы обсудить какие-то детали дела. В этот момент из стоящего у входа в суд микроавтобуса вышли два человека: Герасим Багирянц с охотничьим карабином «Сайга» и предположительно его сын. Отец подошел к стоящим одесситам и их адвокату, попросил у Олега Кирюхина отойти в сторону и выстрелил Михаилу Белову в живот. После этого г-н Багирянц дважды выстрелил в жену г-на Белова. Женщина пыталась убежать, но второй выстрел настиг ее. Совершив три выстрела, г-н Багирянц о чем-то поговорил с сыном, который, судя по всему, убеждал отца скрыться с места преступления. Затем стрелявший сел на ступеньки в ожидании приезда полиции. Микроавтобус после выстрелов скрылся с места преступления.