Сегодня 31 января 2019 года, 18:29

Госдолг Украины сократился до 62,7% ВВП — Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к ВВП страны до 62,7% с уровня 71,8% в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные оценки.

В Минфине напомнили, что на 31 декабря 2018 года прямой и гарантированный госдолг Украины составил 2,169 трлн грн, или 78,3 млрд долларов США.

Госдолг вырос за год на 1,26% в гривневом эквиваленте (+26,95 млрд грн), или на 2,46% в долларовом (+$2,02 млрд). Этот рост вызван в большей мере получением транша кредита МВФ в декабре на сумму 1,4 млрд долларов США.