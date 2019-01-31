Госдолг Украины сократился до 62,7% ВВП — Минфин

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к ВВП страны до 62,7% с уровня 71,8% в 2017 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные оценки.
В Минфине напомнили, что на 31 декабря 2018 года прямой и гарантированный госдолг Украины составил 2,169 трлн грн, или 78,3 млрд долларов США.
Госдолг вырос за год на 1,26% в гривневом эквиваленте (+26,95 млрд грн), или на 2,46% в долларовом (+$2,02 млрд). Этот рост вызван в большей мере получением транша кредита МВФ в декабре на сумму 1,4 млрд долларов США.
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