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В Минюсте подсчитали, сколько компаний указали своих бенефициаров

31 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Каждая пятая из более миллиона компаний в Украине внесла в Единый государственный реестр данные о своих конечных бенефициарных владельцах. Об этом первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова сказала, выступая на конференции «EITI First National Report» в Армении, передает сайт Минюста.

«Сегодня зарегистрировано 1 млн. 66 тыс. юридических лиц, и каждая пятая компания предоставила в реестр данные о бенефициарных владельцах. Сейчас мы сосредоточены на дальнейшем развитии государственной политики для достижения высоких стандартов прозрачности бенефициарной собственности», — подчеркнула Елена Сукманова.

По ее словам, с августа 2018 года Минюст ввел новые правила регистрации, и теперь при осуществлении любых регистрационных действий компания должна раскрыть данные о своих бенефициарных владельцах.

Елена Сукманова отметила, что Единый государственный реестр, который в ближайшее время заработает в обновленном режиме, позволит осуществлять поиск бенефициарного владельца по имени, таким образом, будет предоставляться информация обо всех компаниях, в которых данное лицо определено как конечный бенефициар.

«Кроме того, будет обеспечена полнота раскрытия данных о конечных бенефициарных владельцев — будут указываться как характер воздействия (прямой или косвенный контроль), так и процент собственности», — сказала Елена Сукманова.

В то же время проверка данных о владельцах является очень сложным вопросом не только для Украины, но и для всех стран мира.

«С одной стороны, мы должны поощрять бизнес показывать своих бенефициаров, а с другой — этот процесс не должен приводить к ухудшению условий для открытия бизнеса или к некоторым задержкам в процедуре регистрации. То есть здесь очень важно соблюдать баланс», — отметила первый заместитель министра юстиции.

Она напомнила, что недавно КМУ утвердил новый План действий по внедрению инициативы «Партнерство «Открытое правительство» на 2018—2020 годы.

«Одной из предусмотренных мер является обеспечение механизма верификации бенефициарных владельцев. Для ее выполнения Министерство юстиции сейчас разрабатывает концепцию создания эффективного механизма верификации в активном диалоге с другими заинтересованными сторонами: государственными органами, международными партнерами и неправительственными организациями», — подытожила Елена Сукманова.

EITI (The Extractive Industries Transparency Initiative) — это независимый и добровольно поддерживаемый на международном уровне стандарт, который внедряется в 52 странах мира, в том числе в США, Норвегии, Великобритании, Германии. Он предусматривает обеспечение прозрачности в управлении природными ресурсами страны и раскрытия государственных доходов от добывающего сектора, в первую очередь для компаний нефтегазового, угольного и железорудного секторов.

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