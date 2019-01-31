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Назар Холодницкий анонсирует снятие неприкосновенности с народного депутата от БПП

31 января 2019 года Источник:РБК-Украина

В ближайшее время в Верховную Раду Украины внесут новое представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа из фракции «Блок Петра Порошенко» Ярослава Дубневича. Как информирует «РБК-Украина», об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в интервью ZIK.

Речь идет об обновленном представлении в Верховную Раду о согласии на привлечение г-на Дубневича к уголовной ответственности.

«Я дал время на устранение всех недостатков. Уверен, что на этой неделе или на следующей представление на Дубневича будет повторно внесено в Генеральную прокуратуру», — сказал г-н Холодницкий.

Ранее в ГПУ заявляли, что представление в отношении Ярослава Дубневича нужно доработать в части доказательственной базы.

Напомним: 30 января 2019 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения еще трем подозреваемым в возможном завладении 92,27 млн грн филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» по делу народного депутата Ярослава Дубневича.

Как писало «РБК-Украина» ранее, детективы НАБУ завершили расследование так называемого газового дела народных депутатов Ярослава и Богдана Дубневичей о завладении природным газом НАК «Нафтогаз Украины» в размере более 308 млн кубометров на сумму свыше 1,4 млрд грн.

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