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НБУ принял постановление, позволяющее открывать депозиты онлайн

31 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины решил значительно упростить процедуру открытия банковских счетов простым людям. А заодно установил для финансистов ряд новых требований – прежде чем открыть аккаунт клиенту, им придется провести ряд дополнительных проверок. Соответствующие изменения содержит постановление регулятора №23 от 28 января 2019 года, которое вступило в силу сегодня.

Об этом пишет UBR.ua.

Главное послабление заключается в отмене требования ставить мокрые печати на депозитных договорах. Де-юре НБУ и прежде не запрещал банкирам открывать вклады онлайн – подписывать бумаги можно было и электронным ключом. Однако требование пропечатать подписанное соглашение банковским штампом регулятор удалять из своих документов не спешил. Потому банкирам приходилось подписывать с каждым новым клиентом многостраничные договора «комплексного обслуживания», в который юристы втискивали условия всех продуктов финучреждения. Это позволяло формально соблюсти требование «мокрой печати» и при этом не гонять человека в отделение подписывать документы к каждой новой услуге, которая ему понадобится.

Теперь банкирам станет проще: открывать депозитные и другие счета они могут в полностью электронной форме, получив от клиента лишь его ЭЦП. Никаких штампов на договорах ставить больше не нужно. Впрочем, депозиты онлайн станут доступны только уже действующим клиентам финучреждений. Ведь идентификацию и верификацию нового клиента никто не отменял. Исключение составят только те клиенты, кто уже идентифицирован в банке, подключенном к BankID НБУ. Не исключено, что именно для полноценного запуска проекта (регулятор прежде заявлял о планах внедрения дистанционного открытия счетов) и понадобилось корректировать прежний порядок.

В целом же процедура открытия счета новому клиенту стала с сегодняшнего дня гораздо более хлопотной для банков и менее приятной для людей. Все потому, что НБУ обязал банки перед открытием счета человеку проверить его не только на предмет ведения предпринимательской деятельности, но еще и «прогнать» по общей базе должников.

Следует отметить, что в этот реестр попадают данные обо всех украинцах, чьи долги угодили в поле зрения правоохранительной системы. Если делом занялись исполнители – имя человека автоматически вносится в базу. Совершенно не важно, задолжал ли он за коммунальные услуги, не выплатил алименты, «забыл» погасить кредит в банке или штраф за нарушение ПДД.

Обо всех людях, чьи имена будут обнаружены в реестре при открытии или закрытии счета, банкиры должны будут уведомить исполнительную службу.

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