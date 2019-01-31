Сегодня 31 января 2019 года, 12:16

СМИ: россияне похитили детали расследования спецпрокурора США и выложили в сеть

Россияне похитили собранные специальным прокурором США Робертом Мюллером доказательства вмешательства России в выборы американского президента и выложили их в интернет. Об этом информирует «РБК-Украина» со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что детали расследования были опубликованы в интернете с целью дискредитации работы Мюллера. Как указано в поданных офисом Мюллера в суд документах, более тысячи файлов, которыми он поделился конфиденциально с адвокатами обвиняемых российских хакеров, впоследствии были загружены на файлообменник и распространены в Twitter.

«Мы имеем доступ к базе данных расследования спецпрокурора Мюллера, поскольку мы взломали сервер РФ с информацией о деле российских троллей. Вы можете просмотреть все файлы, которые имел Мюллер о российском заговоре. Приятного чтения!» — сказано в сообщении, опубликованном в октябре 2018 года на твиттер-аккаунте Hacking Redstone.

В документах Мюллера указано, что названия и структура папок, в которых содержатся слитые в сеть файлы, совпадают с используемыми канцелярией спецпрокурора при их передаче адвокатам.

Установлено, что твиттер-аккаунт был зарегистрирован с российского IP-адреса.

Команда Мюллера также уточнила, что следователи ФБР не обнаружили доказательств взлома серверов. Все вышесказанное говорит о том, что за утечку данных отвечает российская сторона.

Сам г-н Мюллер считает, что доказательства были слиты в интернет для того, чтобы дискредитировать его расследование.

Напомним: недавно исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер заканчивает свое расследование о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году.