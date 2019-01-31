Сегодня 31 января 2019 года, 12:16

Член ЦИК назвал проблемные нюансы в документах кандидата в Президенты В.Зеленского

Согласно юридической регистрации, Владимир Зеленский не проживает на территории Украины в течение полных 10 лет. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил член ЦИК Олег Диденко.

По его словам, при рассмотрении заявления о выдвижении Зеленского кандидатом на пост Президента у ЦИК возникли вопросы по поводу законности регистрации его кандидатом.

«Место регистрации на территории Украины у него было зарегистрировано с 14 августа 2009 года. То есть, 10 лет — это с 31 марта 2009 года или чуть позже. Четыре месяца и 13 дней (не хватает — ред.). Поэтому, если исходить из формальных данных регистрации, то можно говорить, что он не проживает в Украине в течение 10 предыдущих лет», — сообщил г-н Диденко.

Отвечая на вопрос «РБК-Украина», член ЦИК подтвердил, что для проживания в течение 10 лет Владимиру Зеленскому не хватает четырех месяцев.

«Но это с точки зрения регистрации. Впрочем, мы сегодня установили, что регистрация кандидата — это не единственный критерий, по которому надо оценивать факт проживания или непроживания в Украине. ЦИК в принятии решения исходил из того, что важен не только формальный подход — наличие регистрации, но и фактическое проживание или непроживание», — добавил он.

По словам представителя комиссии, ЦИК должен был изучить документы, которые бы подтвердили, что Владимир Зеленский проживал по факту на территории Украины.

«Были исследованы другие документы. Они подтвердили, что Зеленский в этот период физически находился на территории Украины, работал, проживал. В подтверждение нам были предоставлены копии паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Там были отметки, даты въезда и выезда. Там очень незначительное время фактического пребывания за границей. В целом оценили в постановлении, что это соответствует требованиям закона о непрерывном проживании на территории Украины», — сказал он.

По словам члена ЦИК, г-н Зеленский выезжал в разные страны.

«Во-первых, это персональные данные. Во-вторых, там разные страны», — сказал Диденко.

Напомним: ЦИК 30 января с.г. зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в Президенты на выборах-2019.