Украинцы смогут законно строить кухни-студии

В Украине официально разрешат строить кухни-студии. С таким предложением выступило Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ. В новые градостроительные нормы (ГСН) чиновники пропишут пункт, позволяющий застройщикам продавать квартиры с кухнями в общем жилом помещении. Прежде такое застройщикам позволяли делать только в малогабаритных квартирах. Но вскоре достоинства открытой планировки смогут ощутить и владельцы более просторных апартаментов.
«Хотим убрать еще одну устаревшую норму в ГСН - проектировать квартиры только с традиционным покомнатным планированием, введя возможность проектировать кухни-ниши. Сегодня это разрешено делать только в однокомнатных квартирах. Мы предлагаем внедрить возможность такого проектирования и для квартир больших габаритов - двухкомнатных, трехкомнатных и так далее», - отметил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Также разрешат делать в квартире кухню-нишу, если в ней будет электроплита или вытяжка.
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