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Минюст: почти все украинские СИЗО не соответствуют нормам ЕС

31 января 2019 года Источник:РБК-Украина

В Украине почти все следственные изоляторы (СИЗО) не соответствуют нормам Европейского Союза. Об этом заявил заместитель министра юстиции Вадим Чернышов, передает «РБК-Украина» со ссылкой на «Радио Свободу».

По его словам, «почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе». Замминистра отметил, что украинские СИЗО заполнены на 95%.

«Надо строить новые следственные изоляторы, убеждены в Минюсте, и даже предложили государственно-частное партнерство: инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам», - рассказал он.

Однако г-н Чернышов отметил, что желающих не нашлось.

«Если говорить о Киеве - участок под Лукьяновским СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было до 10 переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали свои предложения. По их расчетам, они не выходили на доходность от реализации этих проектов», - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лукьяновском СИЗО объявлен карантин из-за вспышки кори.

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