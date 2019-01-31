Адвокат считает, что из-за ошибки компании Apple был подслушан его разговор с клиентом

Американский адвокат подал в суд на Apple из-за ошибки в FaceTime. Он утверждает, что по вине компании третьему лицу стали известны показания его клиента, которые он давал под присягой. В связи с этим адвокат просит выплаты компенсации.
Ларри Уильямс II, адвокат из штата Техас, подал в районный суд Хьюстона на компанию Apple. Поводом для иска стала техническая ошибка в приложении для аудио- и видеозвонков FaceTime, из-за которой третье лицо подслушало его разговор с клиентом, во время которого последний давал показания. По мнению истца, Apple виновна в халатности и нарушении своих гарантийных обязательств, в связи с чем он требует от компании возмещения ущерба. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
В исковом заявлении адвокат указал, что в отсутствие соответствующего согласия это нарушает конфиденциальность разговоров.
Ранее стало известно, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime. Она позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента еще до того, как тот ответит на звонок. Это в той или иной степени связано с функцией групповых видеозвонков от Apple, которую ввели в конце октября 2018 года.
В ответ на обвинения представители Apple заявили, что знают о существующей проблеме. Компания собирается до конца этой недели выпустить обновление программного обеспечения, благодаря которому ошибка в приложении исправится. При этом функция групповых звонков в FaceTime стала временно недоступна.
Сохранить:
Контакты:
В каком из конкурсов вы бы хотели поучаствовать (или уже участвуете):
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ААУ представила программу ІІ Судебного форума!
31 января состоится вебинар «Управление репутационными рисками: план действий для бизнеса»
Open Mind Conference в лицах: кто участвует в центральном мероприятии по инвестициям в недвижимость?
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: