Ассоциация юристов Украины заявляет об очередном случае нарушения правоохранительными органами права на юридическую помощь и профессиональных прав и гарантий адвокатской деятельности.
Как стало известно, 25 января 2019 года детективами Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Управления специальных операций НАБУ во время обыска жилого дома нарушены профессиональные права и гарантии адвоката Дениса Шкаровского, а также право на профессиональную юридическую помощь его клиентов.
Ассоциация юристов приводит следующие примеры нарушений.
Во-первых, сотрудники НАБУ полностью заблокировали адвокату доступ в помещение, где осуществлялся обыск, и применили физическую силу для предотвращения коммуникации с клиентом.
Во-вторых, детективы объявили заранее подготовленное постановление, которым определили адвокату место предоставления юридической помощи, а именно — на стуле в коридоре, где установили соответствующую табличку. Такими действиями были нивелированы конституционное право на получение юридической помощи и недавние изменения в УПК Украины об обязательности допуска адвоката на обыск, подчеркивает АЮУ. В результате этих действий клиент не имел никакой возможности пообщаться с адвокатом.
В-третьих, на основании другого заблаговременно подготовленного постановления детективы НАБУ безосновательно и незаконно запретили адвокату использование технических средств для фиксации их незаконных действий и фотокопирования предоставляемых ими документов.
В-четвертых, с целью сокрытия своих противоправных действий представители НАБУ совершили нападение на адвоката и завладели его мобильным телефоном, на котором были зафиксированы видеозаписи их правонарушений. В результате нападения адвокату нанесены телесные повреждения (подтверждено заключением врача) и силой отобран личный телефон.
В-пятых, на телефоне, которым незаконно завладели детективы НАБУ, находились документы и информация, которые содержат адвокатскую тайну, о чем их предупреждали. Следовательно, существует обоснованный риск незаконного доступа к информации и документам других клиентов, которым адвокат оказывает юридическую помощь.
В вышеприведенных фактах в Ассоциации усматривают нарушение адвокатских гарантий и признаки уголовных преступлений.
Ассоциация требует от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директора НАБУ, директора Государственного бюро расследований и Совета общественного контроля при НАБУ провести проверку законности действий правоохранителей во время обыска и привлечь к ответственности лиц, нарушивших профессиональные права и гарантии адвокатской деятельности, а также право на профессиональную юридическую помощь.
«Призываем НАБУ и другие правоохранительные органы обеспечивать неукоснительное соблюдение прав и гарантий адвокатской деятельности», — резюмируют в АЮУ.
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