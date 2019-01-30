Сегодня 30 января 2019 года, 16:18

О последствиях неявки в судебное заседание рассказала советник ЮФ Aequo Елена Перцова

Елена Перцова начала лекцию со способов вызова и уведомления участников процесса в хозяйственных спорах, почеркнув, что в случае вызова явка обязательна, а в случае уведомления — на усмотрение участников. При этом способы уведомления сторон имеют свои особенности в зависимости от категории дела. Например, в хозяйственном процессе вызов и уведомление осуществляются путем вручения определения в порядке, предусмотренном ХПК для вручения судебных решений: нарочным под расписку, почтовым уведомлением, уведомлением, направленным на официальный электронный адрес, а также публикацией сообщения на официальном веб-портале судебной власти Украины.

Кодекс административного судопроизводства и Гражданский процессуальный кодекс имеют ряд особенностей процедуры уведомления. В соответствии с КАС Украины вызов и уведомление осуществляются с помощью повестки. Для физлица допускается уведомление исключительно его представителя, а повестка может быть вручена совершеннолетнему члену семьи. При этом участник может по своему согласию получить и направить повестку другому участнику процесса. Если участник дела — нерезидент, то повестка направляется с учетом норм, предусмотренных международными договорами. Если местонахождение или место проживания неизвестны, суд вызывает участника путем публикации сообщения на официальном веб-портале.

В соответствии с ХПК повестка юрлицу направляется по его местонахождению либо по местонахождению представительства, филиала, если иск возник в связи с их деятельностью. Физическому лицу повестка может быть направлена по месту работы. В случае неявки суд объявляет розыск ответчика через органы Нацполиции в делах о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, другими повреждениями здоровья либо смертью физлица (если местопребывание ответчика неизвестно).

Неявка в суд может иметь как объективные причины (больничный, командировка физлица, подтвержденная занятость адвоката физлица в рамках иного процесса), так и субъективные (затягивание судебного процесса, отсутствие технической возможности подключиться к видеоконференции).

По словам лектора, формальными последствиями неявки в судебное заседание являются следующие: если явка необязательна, судебное заседание проводится без участия вызванного лица; если явка обязательна, как правило, суд откладывает заседание при наличии соответствующих оснований.

Кроме формальных неявка в судебное заседание может иметь и глобальные последствия. Одним из таких последствий является проблема апелляционного обжалования. По словам лектора, срок на обжалование начинается с момента оглашения решения/определения (с учетом правил исчисления сроков). Если в судебном заседании оглашены только вступительная или резолютивная части решения либо если рассмотрение дела произошло без уведомления сторон, срок исчисляется со дня составления полного текста решения.

Если участник дела не получил полное решение/определение в день его оглашения либо составления, он имеет право на восстановление пропущенного срока на апелляционное обжалование решения при условии, что жалоба подана в течение 20 дней со дня вручения ему полного текста, и определения, если жалоба подана в течение 10 дней со дня вручения ему полного текста.

По словам Елены Перцовой, условиями для гарантированного восстановления пропущенного срока будут подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока, своевременность подачи жалобы (20 дней для решения и 10 дней для определения). Срок на апелляционное обжалование может быть восстановлен в случае его пропуска по иным уважительным причинам (но не более одного года с момента составления полного текста судебного решения). Именно уважительность причины пропуска срока является основным критерием для его восстановления. И если участник дела по субъективным причинам не присутствовал на судебных заседаниях, не интересовался ходом процесса и не получал корреспонденцию от суда, суды высших инстанций, скорее всего, откажут в открытии апелляционного/кассационного производства. Таким образом, неявка в судебное заседание может иметь глобальные негативные последствия, которые будут признаны исключительно недобросовестным поведением самой стороны. В заключение лектор ответила на вопросы слушателей и проиллюстрировала свои тезисы примерами судебной практики.