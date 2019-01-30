Сегодня 30 января 2019 года, 16:18

Аспекты договора о предоставлении правовой помощи — в центре внимания слушателей Legal High School

Андрей Евстигнеев, член Центральной избирательной комиссии, доцент кафедры экологического права юридического факультета КНУ им. Тараса Шевченко, адвокат с 2006 года (деятельность приостановлена), сертифицированный эксперт Национальной ассоциации адвокатов Украины, к.ю.н., рассказал слушателям Legal High School о применении норм нового процессуального законодательства к договору о юридической помощи.

Лектор отметил, что в действующем законодательстве термины «правовая помощь» и «юридическая помощь» отличаются и выразил убеждение, что терминологическое расхождение будет решено путем унификации. Он напомнил слушателям о расширении прав адвоката, подчеркнув, что в новых редакциях процессуальных кодексов, вступивших в силу в 2017 году, нормы о расходах на профессиональную юридическую помощь уже реализуются на практике, хотя еще есть вопросы, касающиеся судебного возмещения расходов и их размера. Как считает спикер, со временем процедура будет отработана судами. По словам лектора, абсолютно нормальной является ситуация, когда адвокат получает вознаграждение за свою работу, а сторона, проигравшая спор, компенсирует эти затраты.

По мнению Андрея Евстигнеева, договор об оказании правовой помощи может иметь двойственную правовую природу (в зависимости от предмета) — как договор о выполнении работ и как договор о предоставлении услуг.

Правовая природа договора о предоставлении правовой помощи определена следующими законодательными актами: Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», который предусматривает заключение договора, однако не оговаривает его детали; Гражданским кодексом Украины, в разделе «Обязательственное право» которого изложены отдельные договорные конструкции; а также в процессуальных кодексах, где содержатся положения о юридической помощи, указаны основания для включения оплаты таких услуг в судебные расходы и предусматривается возможность взыскания компенсации расходов адвоката, понесенных в ходе предоставления юридических услуг.

В процессуальных кодексах речь идет об адвокате как о стороне, оказывающей правовые услуги, поэтому сторонами договора о предоставлении правовой помощи могут быть адвокат или адвокатское объединение (бюро) и физическое/юридическое лицо, хотя бывают случаи, когда услуги предоставляются в пользу третьего лица. Правда, в такой ситуации, по мнению лектора, могут возникнуть существенные проблемы с возмещением оплаты услуг адвоката, осуществляемой стороной.

Перечень существенных условий договора о предоставлении правовой помощи действующим законодательством системно не определен, поэтому лектор советует опираться на нормы Гражданского кодекса Украины относительно существенных условий договора, а также на положения законодательства об адвокатуре и процессуального законодательства.

Исходя из собственной практики адвокатской деятельности, лектор определил как существенные следующие условия договора о предоставлении правовой помощи: предмет договора (услуги предоставляются), стороны договора (с максимальной детализацией), перечень предоставляемых услуг и выполняемых работ, сроки и условия оказания услуг, цена, условия расчета, способ фиксации выполнения условий договора и другие (с учетом особенностей дела).

Что касается техники подготовки договора, то, как считает лектор, у практикующего адвоката должно быть несколько образцов типовых договоров. В зависимости от специфики работы с клиентом (отдельное дело или абонентское обслуживание) договоры, в частности, могут быть рамочными или предусматривающими оказание конкретной помощи. Договор должен составлять адвокат, поскольку он способен правильно сформулировать его положения, тем самым обеспечив взыскание судебных расходов с противоположной стороны спора. Лектор также советует подробно прописать в договоре суть услуг (номер дела, наименование юридического лица — должника, номер договора и другие важные моменты), что значительно увеличит вероятность взыскания соответствующих расходов судом.

Вопросы о компенсации судебных расходов в настоящее время рассматриваются в судах трех инстанций (раньше только в первой инстанции). Лектор отметил, что для получения права на компенсацию расходов такие расходы должны быть осуществлены на момент принятия судебного решения, а основанием и доказательством для подтверждения предоставления юридической помощи может послужить акт об оказанных услугах. Доказательства о предоставлении услуг могут быть представлены и после принятия судебного решения, но об этом нужно указать в ходе судебного заседания (дебатов). Если сторона спора, с которой взимаются судебные издержки, заявит ходатайство об их уменьшении, она должна предоставить доказательства несоизмеримости суммы заявленных расходов.