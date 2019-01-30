Сегодня 30 января 2019 года, 14:47

О том, как адвокату подтвердить свои полномочия, рассказала слушателям LHS Ольга Шенк

Координатор судебной практики CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Ольга Шенк рассказала об аспектах подтверждения полномочий представителя — адвоката, а также о категориях малозначительных и других споров, в которых допускается представительство лицом, не являющимся адвокатом.

Лектор подчеркнула важность данной тематики с учетом введения так называемой адвокатской монополии, в том числе действия с 1 января 2019 нормы о представительстве интересов лица адвокатом в судах всех инстанций. Представительство без полномочий или невнесение адвокатом сведений об ограничении полномочий, установленных договором об оказании правовой помощи, влечет за собой уголовную ответственность адвоката.

В производствах, открытых до введения адвокатской монополии, представительство может осуществлять другое лицо (не адвокат), впрочем, лектор отметила, что суды не всегда придерживаются норм закона о переходном периоде, и привела примеры соответствующих судебных дел.

Вопросы, касающиеся документов, необходимых для подтверждения полномочий адвоката, по-разному трактуются процессуальными кодексами (доверенность или ордер) и Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (доверенность, ордер, договор об оказании правовой помощи и т.д.).

Достаточно лишь договора о предоставлении правовой помощи без ордера? Лектор отметила, что сам по себе договор об оказании правовой помощи не является самостоятельным документом, подтверждающим полномочия адвоката, и Верховный Суд высказал позицию, что соответствующими надлежащими документами являются доверенность или ордер.

Ордер — это письменный документ, удостоверяющий полномочия адвоката на предоставление правовой помощи, который выдается адвокатом или адвокатским объединением. Он должен быть составлен в определенной форме на специальном бланке и содержать соответствующие обязательные реквизиты. На обратной стороне ордера обязательно указываются ограничения полномочий адвоката по договору о правовой помощи. Лектор советует тщательно подходить к оформлению ордера, проверяя все указанные в нем формулировки и сведения.

Что касается доверенности на право представления интересов лица, то, как заметила Ольга Шенк, раньше позиции судов отличались: одни считали, что доверенность выдается адвокату как физическому лицу без указания, что она выдана именно адвокату, а другие высказывали мнение, что в доверенности обязательно должно быть указано, что она выдана именно адвокату. В октябре 2018 года Верховный Суд сделал следующий вывод: не требуется указывать в доверенности, что лицо, осуществляющее представительство, является именно адвокатом.

Ольга Шенк рассказала о сути и признаках малозначительных дел, предусмотренных процессуальными кодексами. Лектор озвучила перечень требований к представителю, осуществляющему сопровождение таких дел, и отметила, что хотя представительство в малозначительных спорах может осуществляться и не адвокатом, однако это не означает, что адвокат не может быть таким представителем.